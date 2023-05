Da Milano - Giuntoli-Juve, accordo per un triennale. Lippi lo caldeggiò già due anni fa

Cristiano Giuntoli sembra sempre più vicino alla Juventus, le ultime sul futuro del ds del Napoli le riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Cristiano Giuntoli e il suo braccio destro Peppe Pompilio hanno concordato a titolo personale con Juventus un contratto fino al 2026. Trattative in corso con Napoli per raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2024. Il matrimonio tra Cristiano Giuntoli e la Juventus è destinato a celebrarsi con un paio d’anni di ritardo. Il primo incontro tra le parti era stato ad aprile del 2021 a Viareggio. A caldeggiarlo anche Lippi. Poi la Juventus per il post Paratici preferì promuovere Cherubini".

