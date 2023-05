Da Milano: Giuntoli-Juve, ADL lo libererà soltanto per una società estera

Oltre ai bianconeri, in Italia c'è anche la Lazio interessata al ds Giuntoli.

Cristiano Giuntoli da tempo attende l'ok per legarsi alla Juventus. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis ha espresso al suo direttore sportivo la possibilità di liberarlo un anno prima della naturale scadenza del contratto solo a patto che la sua nuova destinazione sia all’estero. Non sarebbe una novità nella politica di De Laurentiis che non vuole rafforzare una diretta concorrente. Oltre ai bianconeri, in Italia c'è anche la Lazio interessata al ds Giuntoli.