Da Milano: "Giuntoli-Juve, incontro 1 mese fa. Erede? Non solo Accardi…"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato: ""Giuntoli sarà il prossimo nuovo DS della Juve? Bisogna ragionare un passo alla volta. E' l'obiettivo principale dei bianconeri, coi quale c'è stato già un incontro esplorativo un mese e mezzo fa. Nella testa di Giuntoli c'è l'idea di voltare pagina, dopo aver terminato un ciclo tecnico col Napoli. Il contratto è in essere sino al 2024 con gli azzurri, ma ora ha portato uno Scudetto stravinto e sarebbe difficile fare di meglio. Come già fatto a Carpi, lascerebbe all'apice per una nuova avventura.

Accardi il nuovo DS del Napoli? Profilo congeniale alla società del Napoli, poi i rapporti con l'Empoli sono già ottimi e basta vedere lo scheletro della rosa azzurra. Una fiche, però, la darei anche a Ciro Polito, che si è messo in mostra a Bari. Accardi ha più esperienza, mentre Polito sarebbe una scommessa. A Napoli rimarranno Mantovani e Micheli, che sono l'anima dell'area scouting.

Le cessioni? Ci sono tante questioni da sistemare sui rinnovi. Zielinski e Lozano rischiano di essere fuori budget rispetto ai 3.5-4 milioni di euro annui di salario. Se non ci sarà margine di intesa, si andrà ai saluti con entrambi e a monetizzare tutto.

I rinnovi? Il Napoli troverà la quadra per Kvaratskhelia, per Lobotka e Rrhamani è già tutto fatto. Di Lorenzo anche non sarà un problema.

Futuro Spalletti? Bisognerà capire quale saranno gli obiettivi veri del Napoli il prossimo anno. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario in questi due anni, quindi la riconoscenza dovrà essere anche contrattuale e con un progetto importante all'altezza pluriennale. Non puoi rinnovare l'allenatore campione in carica con una semplice PEC e cominciare la prossima stagione con il suo contratto già in scadenza.

Osimhen? Sta bene a Napoli, non sono frasi di circostanza. Poi dipenderà dal mercato: se ti arrivano 150 milioni diventa dura per tutti dire poi no".