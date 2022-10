Da Milano - Giuntoli sfida le big inglesi: Napoli si inserisce nella corsa a Marcos Leonardo

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, DOMANI ALLE 14 C’È NAPOLI-AJAX: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronterà domani l’Ajax per la quarta giornata di Youth League. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola alle ore 14. Il Napoli Primavera affronterà domani l’Ajax per la quarta giornata di Youth League. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola alle ore 14. LE ALTRE DI A ULTIME DA BOLOGNA: BARROW IN PARTE COI COMPAGNI, ANCORA A PARTE ARNAUTOVIC E ALTRI 3 Continuano gli allenamenti del Bologna in vista della trasferta di Napoli: nella seduta tecnico-tattica di questa mattina, con partitella finale, Musa Barrow si è allenato in parte con i compagni. Differenziato per Charalampos Lykogiannis, Adama Soumaoro e Marko... Continuano gli allenamenti del Bologna in vista della trasferta di Napoli: nella seduta tecnico-tattica di questa mattina, con partitella finale, Musa Barrow si è allenato in parte con i compagni. Differenziato per Charalampos Lykogiannis, Adama Soumaoro e Marko...