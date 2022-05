Da Milano - Hickey-Napoli, pista da escludere: a sinistra arriverà Mathias Olivera

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Hickey? Io credo che a sinistra arriverà Mathias Olivera, quindi essendoci Mario Rui direi che la pista è da escludere. Mario Rui in partenza? Credo che per età non abbia tanto mercato, quando hai 31 anni difficilmente ti chiama una big. Quindi non credo che lui viglia fare un passo indietro rispetto al Napoli, si giocherà il posto con Mathias Olivera che sostituirà Ghoulam”.