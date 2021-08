Da Milano - Hincapié (seguito dal Napoli) ad un passo dal Bayer Leverkusen: affare da 8mln

Piero Hincapié, difensore ecuadoregno del Talleres, è molto vicino al Bayer Leverkusen. Il difensore è anche nel mirino del Napoli. A quanto pare, però, secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira il giocatore ha l'accordo col club tedesco fino al 2025, trattativa da 8 milioni di euro.

