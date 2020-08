Da Milano: "Hysaj e Sepe interessano al Torino. Sirigu potrebbe tornare al Cagliari"

Alcuni calciatori assistiti da Mario Giuffredi potrebbero cambiare squadra. Il giornalista Nicolò Schira ha parlato di queste e di altre trattative ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Luigi Sepe, che ha fatto benissimo al Parma, potrebbe essere l'erede di Sirigu al Torino. Il portiere napoletano è la prima scelta per i granata. Salvatore Sirigu non dovrebbe entrare in un discorso di scambio con Alex Meret, il Napoli non è interessato. Per il portiere del Toro si parla di Roma soprattutto di Cagliari qual'ora il portiere rossoblu Alessio Cragno andrà proprio alla Roma. Il Torino è anche interessato ai laterali difensivi, le prime scelte di Giampaolo per le fasce sono: a sinistra Rodriguez e a destra Elseid Hysaj. Ma al momento il club di De Laurentiis non apre alla cessione dell'albanese".