Da Milano - Hysaj, interessate Lazio e Fiorentina: sul terzino anche un club spagnolo

Tra un mese il contratto di Elseid Hysaj col Napoli sarà scaduto: l'albanese cerca una nuova destinazione. Il giornalista Nicolò Schira, tramite Twitter, aggiorna sulle trattative che interessano il terzino: "Lazio e Fiorentina hanno mostrato interesse per Elseid Hysaj, che lascerà Napoli come free agent. Anche il Betis Siviglia ha aperto i colloqui la scorsa settimana".

