Da Milano - Hysaj-Lazio, ultimi dettagli da limare: in settimana si chiude

Elseid Hysaj, svincolato dal Napoli dallo scorso 30 giugno, è prossimo al ritorno alla corte del suo ex allenatore Maurizio Sarri. "Hysaj è quasi fatta con la Lazio. Ultimi dettagli su stipendio e durata contrattuale per chiudere l'affare questa settimana". Lo scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira.

Elseid #Hysaj is almost done to #Lazio. Last details about salary and contractual duration to close the deal this week. #transfers https://t.co/K2oCDwvDmi