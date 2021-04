Da Milano - Hysaj proposto all'Inter: la risposta di Ausilio e Marotta

Dopo il Milan spunta anche l’Inter fra le possibili destinazioni del terzino Elseid Hysaj, calciatore in uscita dal Napoli. Secondo quanto riferito da Fcinternews.it infatti l’albanese classe ‘94 sarebbe stato proposto nei giorni scorsi al club nerazzurro trovando però una timida accoglienza da parte della società. Al momento infatti il duo Marotta-Ausilio avrebbe altre idee per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione.