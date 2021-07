Da Milano - ADL non fa sconti per Koulibaly: respinta offerta da 40mln del Psg

Nessuno sconto da parte di Aurelio De Laurentiis. Come racconta il portale calciomercato.it, nelle ultime ore, il Psg si è mosso in modo ufficiale per portare Kalidou Koulibaly a Parigi. L'offerta presentata al Napoli è di 40 milioni, prontamente rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis che non intende vendere il suo difensore per una cifra che non ritiene adeguata.