Da Milano: "I rossoneri potrebbero cedere Leao a gennaio"

"Il rinnovo di Rafa è complicato dal risarcimento indirizzato allo Sporting".

Prospettive di mercato del Milan? " È tutto fermo per linee generali, non credo che il club interverrà sul mercato. Andrebbe risolta, tuttavia, la grana Leao, è una situazione imbrigliata. Il rinnovo di Rafa è complicato dal risarcimento indirizzato allo Sporting. Se a gennaio dovessero arrivare offerte allettanti per il portoghese, il club rossonero potrebbe optare per la sua cessione. Movimenti di secondo spessore sono pochi, anche se in questi giorni ci sono stati dei contatti con Sportiello, in scadenza con l'Atalanta, come sostituto di Maignan, naturalmente in vista per giugno ".

Quanto ha inciso l'addio di Kessie? "Forse la sua scelta di firmare per il Barcellona non è stata una scelta 'azzeccata' dal punto di vista tecnico, ma non si può tornare indietro. Escludo un possibile ritorno al Milan, ormai è un capitolo chiuso. Chiaro che la sua assenza pesa tanto, anche perché attualmente non è possibile applicare una rotazione a tre a centrocampo. Manca un elemento come l'ivoriano, utilizzato da Pioli anche davanti alla difesa nella passata stagione, oltre ad essere collocato spesso sulla trequarti. Penso che il Milan abbia avuto difetti di equilibri e sofferto a centrocampo per l'assenza di questo calciatore e un'ulteriore proiezione offensiva".

Ripresa degli allenamenti? "Il Milan tornerà ad allenarsi il 1 dicembre sino al 10. Volerà a Dubai per affrontare Arsenal e Liverpool in due amichevoli di lusso, poi andrà in Olanda per affrontare il Psv e riprendere il percorso in campionato".