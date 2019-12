Da Milano: "Ibra non convinto né da Napoli né da Milan, ma la moglie vuole vivere qui..."

Luca Serafini, giornalista vicino alle vicende di casa Milan, si è soffermato sulla possibilità di rivedere Zlatan Ibrahimovic in Italia nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "So che l'unica offerta concreta che ha in mano Ibrahimovic è del Milan. So che Ibra non è molto convinto di nessuna delle ipotesi sportive in mano: Milan, Napoli e Bologna. La variabile è la moglie. Ho testimonianze dirette di chi li conosce bene e mi dicono che non andrà mai in Cina. La moglie, visti i tanti soldi guadagnati, vorrebbe vivere a Milano al di là dell'aspetto economico. E la classifica potrebbe fargli pensare di voler far risalire il Milan quest'anno. Ciò che so per certo è che non c'è nessuna trattativa. Ibra sta valutando".