Da Milano: "Icardi vuole restare in Serie A, l'Inter potrebbe svenderlo a fine estate"

Interessante focus sul futuro di Mauro Icardi sul portale Calciomercato.com. Con la Juventus che punta forte su Lukaku, per l'argentino resta solo il Napoli, ovvero la sua unica alternativa ai bianconeri. Icardi, infatti, vuole restare in Serie A per non lasciare l'Italia. Su di lui c'è anche la Roma. Ma il Napoli, ora, si sente in una posizione di forza e senza avversari sa che l'Inter - che ora lo valuta almeno 60 milioni - a fine estate sarà costretta a svenderlo oppure a reintegrarlo in rosa senza acquistare un'alternativa.