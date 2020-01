Da Milano: idea Carrasco se salta lo scambio Politano-Llorente con l'Inter

Il Napoli si avvicina a Lobotka: ha alzato l’offerta a 18 milioni più 2 di bonus. Gli spagnoli ne chiedono 22. Idea Ferreira Carrasco per l’attacco, se non decolla con l’Inter lo scambio di prestiti Llorente-Politano. Il giocatore belga, classe '93, è al Dalian da diversi anni ma ha voglia di tornare in Europa e il Napoli è una possibilità concreta. Lo riporta il Corriere della Sera.