Da Milano - Il Barça ci prova per Fabian: il Napoli non molla, per Gattuso è intoccabile

Fabian Ruiz è uno dei calciatori più corteggiati del Napoli: continuano ad essere insistenti le voci che vorrebbero lo spagnolo dire addio al club azzurro in vista di un possibile trasferimento al Barcellona. La redazione di Calciomercato.it ha fatto il punto della situazione sulla questione svelando che proprio il Barcellona vive un momento complicato dal punto di vista economico e non sarebbe disposto a superare 60 milioni di euro per il cartellino dell’azzurro. Un’offerta già inferiore a quella del Real Madrid, che nei mesi scorsi fece sapere all’entourage del calciatore di essere pronto a sborsare 80 milioni di euro.

INTOCCABILE - Il Napoli non ha intenzione di ascoltare tali offerte: gli azzurri, una volta conclusa la stagione, riprenderanno il discorso per il rinnovo contrattuale del classe ’96. Gattuso ha inserito l’iberico tra gli intoccabili e il club gli ha fatto sapere che lo accontenterà, trattenendolo per almeno un’altra stagione.