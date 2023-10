Da Milano - Il braccio destro di Giuntoli lascerà il Napoli a fine stagione, è pronto per la Juve

Un altro dirigente azzurro potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "Il contratto di Peppe Pompilio con il Napoli scade a giugno 2024 e lascerà a fine stagione. È pronto da luglio per approdare alla Juventus, che non sostituirà subito Tognozzi. Pompilio è lo storico braccio destro di Giuntoli dei tempi di Carpi".

🚨Excl . - Peppe #Pompilio’s contract with #Napoli expires in June 2024 and he’ll leave at the end of the season. He is ready from July to join #Juventus, which won’t replace Tognozzi immediately. Pompilio is the historical Giuntoli’s right-arm man from Carpi’s times. #transfers