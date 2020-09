Da Milano - Il Genoa chiude per Younes e punta altri due azzurri, la situazione

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime di mercato in casa Napoli, ovviamente riferendosi al mercato in uscita, attraverso Twitter: "Genoa in chiusura per Amin Younes in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli. Dagli azzurri Preziosi può pescare altri rinforzi: contatti per Sebastiano Luperto e Fernando Llorente, due vecchi pallini del ds Faggiano".

