Da Milano - Il Lens fa ancora muro per Danso: la richiesta è altissima

Kevin Danso è uno dei nomi in cima alla lista del Napoli per il dopo Kim, ma il club azzurro deve fare i conti con la resistenza del Lens.

Kevin Danso è uno dei nomi in cima alla lista del Napoli per il dopo Kim, ma il club azzurro deve fare i conti con la resistenza del Lens. A scriverlo è Calciomercato.it: "La società transalpina fa muro e non ha intenzione di cedere il calciatore se non davanti ad un’offerta importante: si parla di una valutazione tra i 45 e i 50 milioni con il club che farà parte della prossima Champions League e non vuole cedere tutti i pezzi pregiati.