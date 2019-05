Da Milano - Il Napoli accontenterà Ancelotti: in arrivo uno tra James e Di Maria, le ultime

Il Napoli lavora sul mercato per regalare a Carlo Ancelotti una rosa di livello in vista della prossima stagione. Come riporta Sean Pelucchi, direttore de L'Oracolo Rossonero che in estate anticipò l'arrivo di Ancelotti ed i dettagli contrattuali, il club accontenterà il tecnico portando in azzurro uno tra James Rodriguez ed Angel Di Maria: "Il Napoli ha deciso di accontentare Ancelotti, arriverà uno tra James Rodriguez o Angel Di Maria, quest'ultimo è la prima scelta ma ha un ingaggio proibitivo. Ilicic non interessa, Castagne chiuso".