Da Milano - Il Napoli ha chiesto il 2001 Satriano all'Inter: la risposta dei nerazzurri

Il Napoli ha messo gli occhi sul baby attaccante dell'Inter Martin Satriano. A riportarlo è L'Interista che spiega come gli azzurri si siano informati circa la situazione dell'uruguayano. Secco il no di Beppe Marotta a riguardo, con l'Inter che ha intenzione di cedere esclusivamente in prestito il talento classe 2001 con l'obiettivo di fargli fare esperienza.