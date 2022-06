Da Milano - Il Napoli ha fissato il prezzo per cedere Petagna: due club di A su di lui

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.



Petagna al passo d'addio con il Napoli: ci sono possibilità di approdare in Turchia? "Sembra una pista difficile, anche perché il Napoli pretende quindici milioni. Il Torino segue il calciatore, la Samp ha chiesto informazioni al club azzurro". Simeone potrebbe essere eventualmente il suo sostituto? "Ci sono delle possibilità, ma attualmente è una pista complessa, anche perché il Napoli non vorrebbe cedere Petagna. Il club non può vendere tanti calciatori, dovrebbero arrivare soltanto delle offerte importanti per convincere la società. Naturalmente, il discorso è differente per i calciatori in scadenza”.