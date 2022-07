Da Milano - Il Napoli ha l’accordo con Solbakken: arriverà a gennaio a parametro zero

"Sarà un'operazione a parametro zero, la quale sarà effettuata a gennaio".

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato: “Solbakken? Per quanto riguarda il norvegese, il Napoli ha operato il sorpasso sulla Roma ed ha raggiunto l'accordo con il calciatore. Sarà un'operazione a parametro zero, la quale sarà effettuata a gennaio".