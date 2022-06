Da Milano - Il Napoli ha offerto il prolungamento a Meret fino al 2027, le cifre

Il Napoli sembra aver puntato sulla riconferma di Alex Meret. Sul possibile rinnovo del portiere azzurro ha riferito le utlme su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Napoli ha offerto ad Alex Meret il prolungamento del contratto fino al 2027 con uno stipendio di 1,5 milioni all'anno".

