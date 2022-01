Da Milano - Il Napoli ha provato a cedere Ghoulam in cambio di Nandez: 'no' del Cagliari

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, a Radio Goal su Kiss Kiss ha parlato anche di Nahitan Nandez e dell'interesse del Napoli: "Per quello che concerne Faouzi Ghoulam, il Napoli ha provato a cederlo al Cagliari in cambio di Nahitan Nández. Ma la società sarda ha detto di no. Non ha intenzione di privarsi del centrocampista nonostante stimi il terzino".