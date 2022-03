Da Milano - Il Napoli non eserciterà opzione rinnovo: c'è solo un'ipotesi di conferma per Mertens

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha aggiornato sui social la situazione relativa al futuro di Dries Mertens

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha aggiornato sui social la situazione relativa al futuro di Dries Mertens: "Futuro Dries Mertens: il Napoli non utilizzerà l’opzione unilaterale per il rinnovo (sarebbe alle attuali cifre di €4,5M netti + 1M di bonus). Dialoghi in stand-by. A maggio possibile summit, ma unica strada per proseguire insieme è annuale da €1,5-2M. Altrimenti sarà addio".