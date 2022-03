Da Milano - Il Napoli osserva Traoré: ieri uno scout azzurro l'ha osservato dal vivo

Il Napoli sta monitorando Hamed Junior Traoré per la prossima stagione, quando sulla fascia sinistra d'attacco non ci sarà più Lorenzo Insigne. C'era uno scout azzurro presente ieri all'Arechi per osservarlo durante Salernitana-Sassuolo. Il Sassuolo chiede almeno 25 milioni per cedere un altro dei suoi tanti talenti. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, tramite Twitter.

#Napoli are monitoring Junior #Traorè for the next season. There was an Azzurri’s scout to watch him at Salernitana-Sassuolo yesterday. #Sassuolo ask €25M at least to sell him. #transfers