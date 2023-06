Da Milano - Il Napoli sfida le big inglesi per Gabri Veiga: primi contatti con l’agente

Il Napoli sfida Chelsea e Liverpool per ingaggiare Gabri Veiga, grande talento del Celta Vigo e grande protagonista dell'ultima Liga che può liberarsi tramite il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni. Primi contatti con l'agente Pini Zahavi. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

#Napoli, #Liverpool and #Chelsea in #CeltaVigo’s top talent Gabriel #Veiga (born in 2002). He has a release clause of €40M. Opened talks with his agent Pini Zahavi. #transfers #LFC #CFC