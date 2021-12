Da Milano - Il Napoli sta monitorando Grillitsch: a giugno possibile affare a parametro zero

Seguito già l’estate scorsa prima poi di prendere Zambo Anguissa, per il Napoli torna di moda il nome di Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco in forza all’Hoffenheim, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, tramite il suo account Twitter, è ancora sul taccuino della società azzurra. Grillitsch ha il contratto in scadenza in estate e potrebbe essere un affare a parametro zero.