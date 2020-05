Da Milano - Il Napoli stringe su Mario Rui, avviati i contatti per il rinnovo

Il Napoli prova a gestire le forze che ha in casa, in attesa di capire come il calciomercato verrà strutturato nei prossimi mesi dopo l'emergenza Coronavirus. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schiara, il club di De Laurentiis avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di contratto di Mario Rui fino al 2024.

