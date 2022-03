Da Milano - Il Napoli torna in corsa per Nandez? L'addio al Cagliari ci sarà in estate

Nahitan Nandez, esterno classe 1995 del Cagliari e della nazionale uruguaiana, molto vicino a trasferirsi alla Juventus a gennaio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nahitan Nandez, esterno classe 1995 del Cagliari e della nazionale uruguaiana, molto vicino a trasferirsi alla Juventus a gennaio, sarebbe tornato ad essere un obiettivo di mercato dell'Inter: come riportato da "Calciomercato.com", sono tanti i club sulle tracce del giocatore. Oltre alla stessa Juve, anche Napoli, Leeds e West Ham potrebbero tornare in corsa, soprattutto dal momento che la valutazione del cartellino di Nandez è più bassa rispetto ai 35 milioni di euro della clausola rescissoria, e potrebbe abbassarsi ancora di più in caso di retrocessione in B dei sardi.