Da Milano - Il Napoli torna su Faraoni! Operazione low-cost già imbastita: la situazione

Cosa accadrà sul mercato di gennaio? Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli pare voglia muoversi - oltre che per un centrocampista - per rinforzare la fascia destra di difesa, a maggior ragione se Alessandro Zanoli dovesse palesare la voglia di andare a giocare altrove per acquisire maggiore spazio.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, il club azzurro ha riallacciato i contatti con l'Hellas Verona per provare a chiudere l’operazione Marco Davide Faraoni imbastita già dalla scorsa estate. Ci sono buone possibilità di arrivare a dama con un esborso economico contenuto.