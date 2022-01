Da Milano - Il Napoli vuole fare la spesa in casa Empoli: non solo Parisi, nel mirino altri 2 gioielli

Il Napoli si muove già per il futuro ed è pronto a fare la spesa in casa Empoli. Stando a quanti riportato da Calciomercato.com, il club azzurro avrebbe nel mirino tre giocatori della squadra toscana. Il primo nome è quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che piace anche alla Lazio ma Giuntoli si è mosso in anticipo con il suo entourage ed è in prima fila per prossima estate. Operazione, questa, che può andare in porto sulla base di 7 milioni di euro.

Non solo Parisi

Sfruttando gli ottimi rapporti con il presidente Corsi, nel mirino del Napoli ci sono anche Nedim Bajrami e Samuele Ricci. Il primo ha una valutazione di circa 10 milioni, destinata a salire visto il rendimento e la crescita esponenziale, mentre il secondo è un classe 2001 e le relazioni su di lui sono molto positive.