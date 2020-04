Da Milano - Il Napoli vuole il rinnovo di Fabian: in considerazione offerte solo dopo il 2021

Uno dei calciatori più desiderati del Napoli è sicuramente Fabian Ruiz: lo spagnolo ha gli occhi puntati addosso dei più grandi club europei, non ultimo il Real Madrid con il presidente Florentino Perez disposto a fare carte false pur di portare la mezz'ala di nuovo nel paese iberico. Prima dell'emergenza Coronavirus era pronta sul tavolo un'offerta da 80 mln, ma ora per via della crisi economica si proverà a chiedere un possibile sconto sul cartellino.

DOPO L'EUROPEO - Fabian ha un contratto fino al 2023 senza clausola rescissoria. Secondo quanto afferma il portale calciomercato.it, i contatti per il rinnovo con i suoi agenti sono partiti mesi fa e, per ora, si sono interrotti. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, le parti dovrebbero risentirsi nei prossimi mesi, una volta chiarito lo scenario sul ritorno in campo. Il Napoli vuole ripartire anche da Fabian e cercherà di accontentare economicamente il calciatore, con la promessa di ascoltare le grandi offerte che arriveranno dalla Spagna a partire dal 2021, dopo l’Europeo.