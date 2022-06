Da Milano - Il Napoli vuole tenere Gaetano: rifiutate quattro proposte

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.

Quale sarà il futuro di Gaetano e Zerbin? "Il Napoli non vorrebbe cedere Gaetano, in particolare per l'estrema duttilità del calciatore. Sono arrivate quattro proposte di prestito, tutte rifiutate dalla società. Tra i due calciatori, i partenopei vorrebbero tenere Gaetano e Zerbin potrebbero essere inserito all'interno della trattativa per arrivare a Deulofeu".