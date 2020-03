Da Milano - Il Napoli vuole un centravanti: proposto uno scambio per Belotti

In casa partenopea tiene sempre banco il discorso legato al rinnovo del contratto di Arek Milik, per il quale è previsto un nuovo incontro con il procuratore. Ma la fumata bianca sembra quanto mai distante, con il polacco sempre nel mirino del Borussia Dortmund, e allora gli azzurri si stanno muovendo per prendere un altro centravanti.

LO SCAMBIO - Il primo nome sulla lista di De Laurentiis è appunto quello di Andrea Belotti, ma il Torino è molto restio a cedere il bomber della Nazionale. Per convincere Cairo, secondo 'Gold 7', il Napoli avrebbe proposto uno scambio con Andrea Petagna, acquistato e lasciato in prestito alla Spal a gennaio.