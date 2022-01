Da Milano - Il Newcastle ci ha provato per Fabian: no dello spagnolo, i dettagli

Sirene di mercato per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli, uno dei protagonisti di questa stagione in maglia azzurra, ha il contratto in scadenza nel 2023 e diversi club europei sono sulle sue tracce. Secondo quanto raccolto da Serieanews.com, il Newcastle ha fatto un tentativo per acquistare lo spagnolo prima del 31 gennaio. Fabian ha rispedito al mittente questo tentativo perchè non intende lasciare il Napoli a metà stagione e sa che, continuando a giocare a questi livelli, a giugno si ritroverà diverse proposte di altissimo livello di Liga e Premier da analizzare insieme ai suoi agenti.