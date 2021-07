Da Milano - Il Parma accelera per Tutino: offerto al Napoli prestito con obbligo in caso di Serie A

Il Parma punta forte su Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli ma autore di un’ottima stagione in Serie B con la maglia della Salernitana. I ducali hanno individuato in lui il rinforzo giusto. Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, dà gli aggiornamenti sulla trattativa: “Il Parma mette la freccia e prova il sorpasso alla Salernitana per Gennaro Tutino. Offerto al Napoli il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A per la punta. Tutino piace ai ducali perché può fare tutti i ruoli davanti”.

