Da Milano - Il Parma spinge per Tutino: arriva l'offerta al Napoli

Gennaro Tutino, attaccante del Napoli, ha relizzato con un tiro da fuori l'ottava rete nel 12-0 che gli azzurri hanno rifilato quest'oggi alla Bassa Anaunia. Dopo il prestito dell'anno scorso alla Salernitana, il futuro del classe '96 sarà molto probabilmente ancora lontano da Napoli. Il giornalista Nicolò Schira ha riferito le ultime sul calciatore tramite Twitter: "Il Parma spinge per ingaggiare Gennaro Tutino: offerti 5,5 milioni di euro al Napoli per l'attaccante".

