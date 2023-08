Da Milano - Il PSV ha aumentato l’offerta per Lozano: la richiesta del Napoli

Il PSV Eindhoven, riferisce su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira, ha aumentato la propria offerta per ingaggiare Hirving Lozano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSV Eindhoven, riferisce su Twitter l’esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira, ha aumentato la propria offerta per ingaggiare Hirving Lozano. Il club olandese ha proposto 12 milioni di euro al Napoli, ma il club partenopeo chiede 18-20 milioni per il cartellino dell’esterno messicano. Colloqui in corso tra le due società.