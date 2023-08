Da Milano - Il recuperato Gaetano richiesto dal Frosinone: la formula dell'operazione

Oggi Gianluca Gaetano è tornato ad allenarsi in gruppo al Konami Training Center di Castel Volturno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Gianluca Gaetano è tornato ad allenarsi in gruppo al Konami Training Center di Castel Volturno. Il centrocampista del Napoli. che sembra aver completamente recuperato dall'infortunio al quinto metatarso, dovrebbe essere in lista di sbarco. Tra i club interessati il Frosinone, che come riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, ha chiesto Gaetano in prestito.