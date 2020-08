Da Milano - Il Torino mette nel mirino l'attaccante della Primavera del Napoli

Il mercato dei grandi in primo piano perché si entra nella fase calda, ma anche per i giovani è sempre tempo di guardare al futuro. Samuele Vianni, attaccante della Primavera del Napoli, è finito nel mirino del Torino, alla ricerca di rinforzi giovani per il reparto offensivo. A riportarlo è l'esperto di mercato, da Milano, Nicolò Schira tramite Twitter.