Da Milano - Il Tottenham monitora Milik, pronto l'assalto se il polacco non rinnova

Tiene banco il mercato in entrata in casa Napoli, anche se tiene non passano in secondo piano diverse situazioni delicate in uscita, che potrebbero trovare evoluzioni nel corso dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, attraverso il proprio profilo Twitter, Arek Milik ci sarebbe l'interesse concreto del Tottenham, che si fionderebbe sul polacco qualora non dovesse arrivare il rinnovo con gli azzurri.

