Da Milano - In arrivo Ramadani: Maksimovic a zero non interessa solo all'Inter

Il giornalista Nicolò Schira riferisce su Twitter gli incontri e le trattative di mercato che terrà in settimana il noto agente Fali Ramadani: "Agenda fitta di impegni per Fali Ramadani che nei prossimi giorni sarà a Milano: lavori in corso per piazzare Maksimovic (interessa a Inter e Lazio) e Jerome Boateng (piace al Tottenham). Previsti nuovi contatti con l’ASRoma per Sarri. Milenkovic in uscita dalla Fiorentina".

