Da Milano - In cima alla lista di Gattuso c'è Gabriel: lo scenario per il difensore del Lille

Il Napoli continua ad essere alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Come riferisce la redazione di Calciomercato.com, con L'Everton sempre più vicino a Todibo, la squadra di Ancelotti potrebbe mollare la presa sul brasiliano Gabriel che tanto piace a Giuntoli per il club azzurro. Il centrale in forza al Lillle è in cima alla lista di Gattuso alla voce rinforzi per la prossima stagione.