Da Milano - In settimana nuovo summit tra ADL e agente Insigne: Napoli vuole chiudere

Presto un nuovo summit per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Le ultime sul futuro dell'attaccante del Napoli le riferisce il giornalista Nicolò Schira, tramite Twitter: “Previsto nuovo summit a Roma in settimana tra l’agente di Lorenzo Insigne - (Vincenzo Pisacane) - e Aurelio De Laurentiis: il Napoli al lavoro per il rinnovo del capitano fino al 2026. Dopo il pranzo di giovedì ADL vuole entrare nel vivo della questione affrontando il tema economico".