Da Milano - Incontro con l’entourage di Luvumbo: il Napoli proverà a bloccarlo per l’estate

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Luvumbo? Operazione prospettica per l’estate ma il Napoli proverà a bloccarlo adesso per evitare che il suo prezzo possa lievitare in seguito alla coppa d’Africa. C’è stato un incontro tra il Napoli e il suo entourage”.