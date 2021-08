Da Milano: Insigne, ad oggi solo l’Everton di Benitez ha contattato il Napoli

Il futuro di Insigne resta un rebus. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza tra un anno e, al momento, non c’è stato un incontro con la società azzurra per provare a capire il da farsi. Stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, ad oggi solo l'Everton ha chiesto direttamente info al Napoli per Lorenzo Insigne. Rafa Benitez lo conosce e lo apprezza, ma Insigne non sembra intenzionato a lasciare il Napoli.