Da Milano - Insigne cambia agente: vuole lasciare Toronto e tratta con un club saudita

Lorenzo Insigne cambia agente ed entra nel Gruppo Stellar. L’ex capitano del Napoli vuole lasciare il Toronto FC ed è in trattativa con un club saudita. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

🚨 Excl. - Lorenzo #Insigne changes agent and joins Stellar Group. The italian player wants to leave #TorontoFC and is in talks with a Saudi Arabia’s club. #transfers 🇸🇦