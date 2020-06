Da Milano - Insigne, il rinnovo non è scontato: c'è distanza, Napoli vuole diminuzione ingaggio

Lorenzo Insigne ha un contratto fino al 2022 e, al momento, la questione rinnovo è congelata, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com. Conseguenza dell'emergenza-Coronavirus, ma non solo. Ci sarebbe ancora distanza tra le parti, visto che - si legge - dal Napoli arriverebbe la volontà - causa taglio costi - di una leggera diminuzione dell'ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus. La volontà comune resta quella di rinnovare, Lorenzo - si legge - si troverà ad un bivio. Ma al momento per il club azzurro non è una priorità.